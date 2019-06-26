Сина Трампа обплювали у барі Чикаго, – ЗМІ

Один з працівників відомого бару Aviary в Чикаго плюнув в сина президента США Еріка Трампа, який відвідував цей заклад

Про це повідомляють численні джерела

Інцидент стався приблизно о 20:30 у вівторок, 25 червня. Джерела повідомили, що Ерік Трамп влаштував невелику коктейльну вечірк, і під час заходу працівник підійшов і плюнув на нього.

Чиказька поліція вже відреагувала на цю подію. Представник поліції Ентон Гульельмі повідомив, що приблизно 22:30 офіцери “допомагали секретній службі Сполучених Штатів у вирішенні питань правозастосування”, додавши, що будь-які подальші запити слід направляти в Секретну службу.

Зазначається, що Еріка Трампа бачили, коли він залишав бар з кортежем із двох чорних позашляховиків. Син Дональда Трампа в коментарі для Breitbart News назвав цей інцидент “просто огидним вчинком людини, у якої явно є емоційні проблеми”.