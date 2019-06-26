Суды с Коломойским обошлись Украине в 600 миллионов

Судебные процессы, инициированные Игорем Коломойским против Украины в борьбе за ПриватБанк, обошлись Украине в 2018 году в 600 млн грн. Об этом сообщает НВ.

Правительство Украины продолжит отстаивать свою позицию в судах против бывшего совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского. Об этом 24 июня в комментарии Bloomberg сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

«У нас явно много судебных дел, как в Украине, так и за ее пределами — не всегда можно выиграть все», — сказала она.

Сколько тратит государственный банк на то, чтобы взыскать долги бывших собственников ПриватБанка и отбить их судебные атаки?

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судебные процессы, инициированные Игорем Коломойским против Украины в борьбе за ПриватБанка, обошлись в 2018 году государству в 600 млн грн. «Другая сторона судебных процессов несет примерно такие же затраты на суды», — сообщил НВ Бизнес хорошо осведомленный источник на юридическом рынке.

Напомним, сегодня по ПриватБанку всего проходит 600 ключевых судебных процессов. «ПриватБанк и государство в лице Национального банка и Министерства финансов пытаются достучаться до судов всех юрисдикций, где бы можно было добиться справедливости. Есть менее знаковые — их 4800, а в целом, если учитывать наших розничных клиентов — 238 тысяч судебных процессов, то есть это фактически 60% судебных исков всей банковской системы по разным спорам», — сообщала в интервью НВ Бизнес зампред правления ПриватБанка Галина Пахачук.

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