До 2030 року роботи замінять 20 мільйонів працівників

До цих та інших висновків прийшли експерти британської аналітичної компанії Oxford Economics.

У новому дослідженні компанії йдеться про те, що з 2000 року в світі втрачено близько 1,7 мільйона робочих місць, в тому числі, 400 000 – в Європі, 260 000 – в США і 550 000 – в Китаї. Експерти прогнозують, що найбільше автоматизація виробництва торкнеться Китаю, де до 2030 року буде впроваджено 14 мільйонів промислових роботів.

Кожен новий промисловий робот скорочує до 1,6 робочих місць. Більш всього перед автоматизацією беззахисні регіони, де значна частина населення зайнята менш кваліфікованою працею.

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

Прапор



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Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

Також дуже вразливі перед втратою робочих місць за роботів регіони зі слабо розвинутою економікою і високим рівнем безробіття.

Як пояснює Oxford Economics, працівники, які покинули виробництво з цієї причини, як правило, отримують нові робочі місця в сфері транспорту, будівництва, технічного обслуговування. Але і на ці сфери діяльності настає автоматизація.

На творчість роботи поки не претендують

Працюючи над темою, експерти стикалися з безліччю прогнозів з приводу звільнень роботами всіх без розбору: від фабричних робітників до журналістів. Мовляв, робота білих комірців теж стає вразливою для автоматизації.

Але в Oxford Economics наполягають на тому, що, крім заводських, під загрозою знаходяться робочі місця в таких галузях, як транспорт або будівництво. А зовсім не в сфері права або журналістики.

Аналітики відзначили, що робота монотонна, тим вище ризик передачі її роботам. А інтелектуальна, творча праця з великою часткою ймовірності залишиться людям ще на дуже довгий час.

У компанії вважають, що політики, бізнесмени, вчителі повинні заздалегідь подбати про те, щоб працівники розвивали додаткові навички. Володіння кількома професіями або операціями допоможе людям адаптуватися до стрімко прогресуючої автоматизації.

Завдання урядів складається в тому, щоб стимулювати інновації, що привносяться роботами, при цьому стежачи за тим, щоб автоматизація не викликала в суспільстві соціальної нерівності.

Адже головне, щоб зростання автоматизації сприяв появі нових робочих місць та економічного розвитку країн.

За матеріалами BBC

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