Чоловіка арештували за побиття батька до смерті

У Чернігівський області чоловік підозрюється у нанесенні своєму батьку тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть останнього. Про це повідомили у прес-службі Чернігівської місцевої прокуратури

Слідчі встановили, що 5 травня житель Чернігівського району, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, наніс своєму батьку не менше восьми ударів долонями рук по голові та не менше одинадцяти ударів ногою в область тулуба.

Внаслідок черепно-мозкової травми, що призвела до набряку головного мозку, потерпілий помер.

Під процесуальним керівництвом Чернігівської місцевої прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом умисного заподіяння тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Досудове розслідування триває. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.