Вбивства під час Євромайдану: скандального генерала СБУ випустили з СІЗО

Колишнього начальника Управління СБУ в Києві та Київській області часів Євромайдану Олександра Щеголєва звільнили під домашній арешт.

Зокрема Щеголєва зобов’язали носити електронний браслет. При цьому суддя підкреслив, що рішення суду не може бути оскаржено.

Нагадаємо, колишнього співробітника СБУ Олександра Щеголєва звинувачують у введенні в дію антитерористичної операції увечері 18 лютого 2014 року на Майдані Незалежності, а також введення в дію плану “Бумеранг”. Звинувачення інкримінує Щеголєву 10 загиблих і 124 поранених. У його справі налічується 117 томів. В цілому сукупність цих злочинів передбачає довічне ув’язнення.