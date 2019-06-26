В’ятрович: Постсовковий русский мір всіма силами втручається в наш простір

«Постсовковий русский мір. Він всіма силами втручається в наш простір». Таким чином відреагував директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович на рішення судів щодо повернення радянських топонімі у Харкові, скасування нових норм містобудування, а також щодо визнання винною дівчини, яка висловлювала власні думки. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис історика у соціальній мережі фейсбук.

Наводимо допис Володимира В’ятровича без скорочень:

«Що таке реванш?

Це не лише тригери, як з перейменуванням «назад» проспекту генерала Григоренка у Харкові на м’ясника Жукова, чи одномоментне повернення судом на мапу Києва проспектів Московського (Бандери) та Ватутіна (Шухевича).

Це те, що лежить в основі цих символічних актів.

Постсовковий русский мір.

Він всіма силами втручається в наш простір.

Судом скасовує вимоги будувати наші міста комфортними https://bit.ly/2WZ4loI

Щоб було щільно, тісно, без парків, скверів і спортивних майданчиків. Щоб ми й далі проводили кілька годин на добу в транспорті до садочка чи школи. І не мали часу озирнутися, тим паче — часу на громадянську активність.

Судом визнає винними за висловлення своєї думки.

Бо двоє людей, які виходять із плакатом на вулицю, одна з яких — 16 річна дівчина, мають бути визнані винними. Бо ж може вийти 2 мільйони! А поліцейські, які відвезли у відділок і морально тиснули на дитину, не повідомивши батьків, були «у праві». Вони будуть шановані, а матір, яка «погано виховала», засуджена. Це не сарказм, і ця справа також розглядається в суді. https://bit.ly/2ILPo5C

5 років змін — це дуже мало, багато ми, суспільство і влада, не встигли.

Але вектор був зрозумілий.

Бо, попри недореформований суд, Мінрегіон ввів обмеження висотності забудови і зобов’язав будувати школи поруч, а об’єкти доступними для інвалідів (так, “це нікому не треба”, за рішенням суду, звісно).

Ми вже звикли до повної свободи висловлення політичної чи громадянської позиції.

Тепер ми знову бачимо вектор.

І цей вектор — не у майбутнє, а у минуле.

А рух в минуле під пропагандою «нового» — один із найстрашніших кейсів в світовій історії. Кажу це як фахівець-історик.

Символи мають значення. Бо вони уособлюють зміст і притягують однодумців.

Або Москва — або Україна.

Або минуле — або майбутнє.

Вибір за нами. Не забуваймо — нас прикривають.

Поки що».

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Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко заявив, що буде оскаржувати рішення Окружного адміністративного суду Києва, який скасував рішення Київради про перейменування двох проспектів. Проспекти планують перейменувати з тих, що названі на честь Степана Бандери та Романа Шухевича.

В той же час у Харкові вже почали змінювати таблички на проспекті Григоренка, перейменовуючи на проспект маршала Жукова.

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