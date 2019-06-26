«Сделай или умри»: Борис Джонсон поклялся вывести Британию с ЕС до 31 октября

Борис Джонсон ужесточил свою позицию по выходу из ЕС к концу октября, поскольку жесткие евроскептики расширили свое влияние на его нерешительную кампанию на пост премьер-министра. Об этом сообщает Zrada.today со ссылкой на The Guardian.

В интервью, предназначенном для того, чтобы вновь сосредоточиться на своей политике в отношении Евросоюза и отойти от своей личной жизни, Джонсон дал понять, что через три месяца после того, как он вступит в должность, проведение Брексита станет неизбежным.

Джонсон выразил чёткое намерение о выходе Британии с ЕС 31 октября. В интервью Talkradio, заявил, что он ни в коей мере не нарушит свое обещание.

«Мы готовимся выйти 31 октября. Что бы ни случилось, – сказал он. На просьбу подтвердить это он добавил: «Делай или умри. Будь что будет.

Затем он сказал, что откажется от соглашения об отзыве Терезы Мэй и добьется совершенно новой сделки до этого, так как незначительные изменения ему подходят.

«Я имею в виду больше, чем изменение», сказал он. «Нам нужно новое соглашение о выходе».

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