Грузія запрошує українських туристів відпочити на лояльних умовах

Через загострення грузинсько-російських відносин посол Грузії в Україні закликає українських туристів відпочивати в Грузії на лояльних умовах.

Надзвичайний і Повноважний Посол Грузії в Україні Гела Думбадзе закликає українських туристів відпочивати в Грузії й обіцяє їм лояльну цінову політику грузинського бізнесу на фоні загострення відносин з Росією.

Про це дипломат заявив в середу, 26 червня, на прес-конференції на тему: “Відпочинь в Грузії — підтримай Сакартвело” (Сакартвело — самоназва Грузії – ред.).

Про це пише Телеграф, передає Zrada.today.

“Минулого року у Грузії відпочило 170 тис. Українських туристів, це шосте місце. Я хотів би бачити у нас більше туристів з України, тому що до українців у Грузії особливе ставлення … Звичайно, падіння курсу ларі є дуже чутливим питанням, цього ніхто не приховує, але ринок у нас вільний, економіка сучасна, тому коливання курсу можливе.



Надзвичайний і Повноважний Посол Грузії в Україні Гела Думбадзе

Також місцевий бізнес адекватно ставиться до політичних подій. Я впевнений, що ціни на проживання та харчування для українських туристів в Грузії, виходячи з високого патріотичного настрою, не будуть відчутно зростати. Я вас запевняю, що коли мова йде про туристів з дружніх країн, наші люди будуть гнучко підходити до цінової політики “, – сказав Думбадзе.

Думбадзе повідомив, що лідери країн Балтії, Польщі та інших держав заявили про підтримку туристичного сезону в Грузії. Він повідомив, що днями зустрічався з заступником МЗС України Василем Боднаром і звернувся до нього за підтримкою Грузії в цій ситуації.

“Я хочу закликати туроператорів і авіаперевізників України й Грузії створити більш прийнятні умови для українських туристів. Я дуже сподіваюся, що багато українців, які думали про відпочинок за кордоном, в цьому літньому сезоні оберуть нашу країну. У Грузії українських туристів зустрічають широкою посмішкою й особливим ставленням. Я звертаюся до грузинських туроператорів, власникам готелів, абсолютно до всіх із закликом зробити спеціальні тарифи для українців. Приїжджайте до Грузії, скажіть, що посол Грузії обіцяв особливі тарифи, і ви побачите те, що вони про обов’язково це зроблять “, – переконаний дипломат.

Думбадзе також зазначив, що готових формул розв’язання наявних проблем не існує, тому в Грузії зараз розробляють політику підтримки туристичної галузі у зв’язку з забороною для російських авіакомпаній літати в країну.

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