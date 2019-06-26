ДБР розслідує вісім проваджень стосовно Порошенка та інших високопосадовців

Державне бюро розслідувань розслідує вісім проваджень стосовно п’ятого Президента України Петра Порошенка та інших високопосадовців. Про це заявив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба під час брифінгу в Києві

“Ми розслідуємо кримінальні провадження щодо можливих зловживань, перевищення службового становища, інших протиправних дій високопосадовцями, у тому числі, екс-президентом. Таких проваджень на цей час у нас є 8”, – зазначив Труба, відповідаючи на запитання, скільки проваджень розслідує ДБР стосовно п’ятого Президента України Петра Порошенка.

Нагадаємо, ДБР розпочало вже п’ять кримінальних проваджень щодо п’ятого президента України Петра Порошенка за заявами колишнього заступника голови Адміністрації Президента Януковича Андрія Портнова.