Віктор Таран: Фінальні рейтинги партій зазнають змін

Фінальні рейтинги партій теж зазнають змін, – такої думки притримується політолог, громадський діяч Віктор Таран. Він сьогодні коротко проаналізував свіжі рейтинги партій, які оприлюднив Фонд ДеміІніціативи. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис політолога у соціальній мережі фейсбук.

У дописі політолога йдеться про те, що Фонд ДеміІніціативи оприлюднив свіжі рейтинги станом на 13-20 червня. На сьогодні рейтинги мають такий вигляд:

Слуга народу – 42,7%

За Життя – Опозиційна платформа – 10,5%

Батьківщина – 10,2%

Європейська Солідарність – 9,8%

Голос – 6,4%

Сила і Честь – 5,2%

Громадянська позиція – 4,1%

Віктор Таран зробив свій короткий аналіз:

«1) Падіння рейтингу “Слуги Народу” продовжується. Думаю до кінця кампанії воно зупиниться на рівні 38-40%.

Голоси “Слуги народу” очікувано переходять до опозиційних кандидатів. Впершу чергу перетікання іде до Тимошенко, яка перемістилась на третю позицію

2) ЗаЖопу завмерло на місці, але продовжує втримувати другу позицію.

3) Зростання рейтингу ЄС на пряму повязано із “реваншем,” який ми спостерігаємо у різних сферах суспільно-політичного життя

4) “Голос” завмер на позначці 6,5%, оскільки продовжує “електорально пастись виключно на західно-центральній Україні. До тих пір поки вони не перейдуть на східне електоральне поле про суттєве зростання “Голос” може забути.

5) Вперше 5% рубікон впевнено перейшла “Сила і Честь.” Фактично динаміка росту рейтингу партії почала повільно але впевнено підтягуватись до Президентського рейтинга Смешка. А отже рейтинг партії має тенденції до зростання.

6) Рейтинг Громадянської позиції продовжує падати завмерши на рівні 4,1% Якщо найближчі дні партія не активізується вони остаточно втратять шанси на проходження до парламенту».

Наприкінці допису політолог підвів підсумок, в якому наголошує, що виборчі тренди задані останні два тижні продовжуються. На думку політолога, якщо найближчим часом не відбудеться кардинальних інформаційних зламів перелік переможців не зміниться.

«Єдине, що може підкорегувати фінальні результати це – явка, яку ДіФ спрогнозував у цьому опитуванні на рівні 51%», – заявляє Сергій Таран.

Він також висловлює думку, що явка на цих виборах буде нижча орієнтовно на рівні 45%, й підсумовує, що «фінальні рейтинги партій теж зазнають змін».

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Нагадаємо, що на дострокових парламентських виборах у Верховну раду 5%-ний бар’єр можуть подолати п’ять партій. Про це свідчать опитування, проведеного Українським інститутом соціальних досліджень ім. Яременка та центром “Соціальний моніторинг” 13 по 21 червня 2019 року.

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