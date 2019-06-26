Зникаючі носороги повернулися з Праги в Африку

Подорож тварин в руандийскую столиці Кігалі зайняла близько 30 годин. В тому числі, їм довелося здійснити переліт авіарейсом з Праги. Як розповів виконавчий директор зоопарку Chester Zoo (Великобританія) Марк Пілігрим, проект по поверненню цих тварин в дику природу почався багато років тому. І це – найбільша в історії перевезення носорогів з Європи в Африку.

Три самки і два самця східного чорного носорога у віці від двох до дев’яти років були родом з «Землі Фламінго» в Йоркширі, Сафарі-парку міста Двур Кралове (Чехія) і Ree Safari Park в Данії.

Подорож довжиною в 6 000 км почалося в Двур Кралове, де тварин готували до переміщення ще з кінця минулого року. А завершилося воно у тимчасових вольєрах парку Руанди «Акагера», площа якого – 1000 квадратних кілометрів.

Носороги будуть залишатися за огорожею кілька місяців, поки ветеринари та експерти з дикої природи з табору неподалік не вирішать, що тваринам пора самостійно адаптуватися до дикої природи.

Місія виконана

Що носороги зникаючого виду робили в Європі? Виявилося, п’ять переміщених тварин – це нащадки носорогів, 40 років тому вивезених з Східної Африки в Європу для демонстрації в зоопарках.

Як пояснив Марк Пілігрим, протягом останніх 12 років під керівництвом Європейської асоціації зоопарків і акваріумів зоологи різних країн здійснювали програму по відродженню рідкісного виду.

Робота по розведенню дала позитивні результати. У 25 зоопарках Європи вдалося довести чисельність східних чорних носорогів до 94 примірників. Це – майже 10 відсотків усіх представників виду, що залишилися на Землі (всього таких – тисячі особин).

Беззахисні перед загрозою браконьєрства

Найбільшою проблемою при плануванні акції з перевезення носорогів було визначення їх подальшого місця проживання. Адже головне, щоб тварини почували себе захищеними. А, як відомо, загроза браконьєрства в дикій Африці досить актуальна. Оскільки існує попит на вироби з рогів тварин.

В результаті зоологи зупинилися на національному парку «Акагера», що охороняється силами безпеки і оснащеному високотехнологічними пристроями для боротьби з браконьєрством.

Ну а для Руанди поява нових носорогів на її теренах дуже важливо. В країні раніше було зафіксовано два безпрецедентних акта знищення носорогів браконьєрами. Перший раз – у 1949-1950 роках, коли їхні роги масово йшли на виробництво рукояток для кинджалів. Вдруге подібне повторилося в 2010 році.

За матеріалами BBC

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