Бідні країни постраждають від зміни клімату більше, ніж багаті

Згідно зі звітом ООН, багаті країни можуть «купити» собі вихід з кліматичної кризи, в той час як бідні постраждають найбільше. Навіть при нереалістичному сценарії потепління на 1,5 °С до 2100 року мільйонам людей доведеться вибирати між голодом і міграцією, попередив Спеціальний доповідач ООН з питань крайньої убогості і прав людини Філіп Алстон.

Хоча люди, які живуть у бідності, відповідальні лише за малу частину викидів, вони будуть нести основну тяжкість наслідків зміни клімату і будуть в найменшій мірі здатні захистити себе.

«Ми ризикуємо зіткнутися зі сценарієм «кліматичного апартеїду», коли багаті платять за те, щоб уникнути перегріву, голоду і конфліктів, в той час як решті світу доводиться страждати», — сказав Філіп Алстон.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Бідна половина населення світу — 3,5 мільярда людей — відповідальна тільки за 10 відсотків викидів вуглецю, а найбагатші країни — за 10 відсотків, що становить близько половини обсягу викидів парникових газів. 1% найбагатших людей світу споживає в 175 разів більше вуглецю, ніж 10% найбідніших людей, згідно зі звітом Oxfam за 2015 рік.

Прогрес відповідає масштабами загрози

Звичайно, відбулись деякі позитивні зрушення: ціни на поновлювану енергію, падають, вугілля стає неконкурентоспроможним, викиди знижуються в 49 країнах, а 7000 міст, 245 регіонів і 6000 компаній вже взяли на себе зобов’язання щодо пом’якшення наслідків зміни клімату.

Однак, незважаючи на те, що залежність від вугілля поступово скорочується, Китай — найбільший у світі забруднювач — досі експортує електростанції, що працюють на вугіллі, і не в змозі скоротити свої викиди метану. У теж час у Бразилії планують дозволити видобуток корисних копалин в тропічних лісах Амазонки і послабити захист навколишнього середовища.

Дональд Трамп звинуватив інші країни в кризу, незважаючи на те, що США є другим за величиною забруднювачем в світі.

Філіп Алстон піддав критиці «явно неадекватні кроки, вжиті правозахисними органами ООН для вирішення проблеми кліматичної кризи, заявивши, що «поступовий» прогрес був «абсолютно не відповідає терміновості і масштабами загрози».

«Галочки не врятують людство або планету від катастрофи, що насувається», — уклав він.

За матеріалами Independent

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