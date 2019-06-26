26 червня: все що треба знати за сьогодні. Перейменування проспекта Бандери

(26.06.2019) Повернення Росії до ПАРЄ, перейменування проспекту Бандери, Борис Джонсон проведе Brexit, країни ЄС купували вугілля з ОРДЛО. Що цікавого трапилося за сьогодні. Zrada.today підготувала для своїх читачів самі цікаві новини та події в історії, які відбулися в цей день.

Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міської ради щодо перейменування проспектів Степана Бандери та Романа Шухевича в українській столиці;

Цитата дня:

«Ми готуємося вийти 31 жовтня. Що б не трапилося, – заявив Борис Джонсон про вихід Британії з ЄС. На прохання підтвердити це він додав: «Роби або помри. Будь що буде;

Центральна виборча комісія України зареєструвала молодшого брата політика і кума президента РФ Віктора Медведчука Сергія Медведчука кандидатом в нардепи на виборчому окрузі № 105 у Луганській області;

Цифра дня 6

Вже шість днів в столиці Грузії, Тбілісі, тривають протести за звільнення Міністра Внутрішніх Справ.

У Кіровському районі Криму двоє військовослужбовців, здійснюючи стрибки з парашутом, з невідомої причини приземлилися у водойму. За попередньою інформацією, обидва потонули;

Хто помер

Сьогодні, 26 червня помер радянський і український актор і режисер Валерій Харченко. Валерій Миколайович — уродженець Харківської області. У 1971 році він закінчив режисерський факультет ВДІКу. Харченко режисирував такі кінострічки, як «Фантазії Веснухіна», «Бабусі надвоє», «Часи не вибирають», «Чорна кімната».

Співробітники Генеральної прокуратури спільно з СБУ затримали Дмитра Держака – заступника директора Луганського лікеро-горілчаного заводу “Луга-Нова”. Дмитро Держак є сином власника ЛЛГЗ. Затриманого підозрюють в спонсоруванні окупаційної адміністрації Луганської області.

Курйоз дня

ПАРЄ ПЛАНУЄ ЗНЯТИ З РОСІЇ ЗАЛИШКИ САНКЦІЙ

У штаті Небраска США, 52-річний Обрі Трейл, який підозрюється у вбивстві, перерізав собі горло прямо на засіданні суду;

Дні народження видатних людей

26 червня у 1918 році народився Василь Бережний, український письменник і журналіст;

Росія продовжує торгувати антрацитом, який добувають на окупованих територіях. При цьому, вугілля в окупантів купують у всьому світі: як країни Євросоюзу так і заокеанські держави, в тому числі й Канада.;

Цей день в історії

26 червня в 1925 році в Голлівуді відбулася прем’єра фільму Чарлі Чапліна «Золота лихоманка»

26 червня у 1940 році у Радянському Союзі введено восьмигодинний робочий день, семиденний робочий тиждень і кримінальна відповідальність за спізнення на роботу;

Окружний адміністративний суд Києва розгляне позов з вимогою скасувати рішення Кабінету Міністрів про запровадження нового правопису української мови. Невдоволення громадян можна легко пояснити: нові норми – далекі від реального вживання мови. Вони, радше, подібні до регіонального вживання української, ніж до загальноукраїнського;

Відео дня

БІЛЯ СЕЛА МАРКІВКА ЗАТРИМАЛИ НАЙМАНЦЯ-НЕВДАХУ З РОСІЇ

Фотографія, на якій зображені тіла Оскара Раміреса і його 23-місячної дочки Валерії викликала хвилю обурення в Мексиці і США. Тим самим підкреслюючи скрутне становище, з яким стикаються мігранти, які бажають отримати громадянство в Америці;

що відзначають 26 червня?

Міжнародний день у підтримку жертв катувань

Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками й їхнім незаконним оборотом

Долар, Євро, нафта, біткоїн станом на 26 червня

1 € = 29.82₴

1 $ = 26.19₴

1 ₽ = 0.418₴

Нафта = 66,07 $ за барель

1 BTC (біткоїн) = 12 863,90$

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