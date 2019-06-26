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Яценюк: Росія має бути покараною за агресію, а не повертатися до ПАРЄ (відео)

26.06.2019

«Росія має бути покараною за агресію, а не повертатися до ПАРЄ під оплески наших західних партнерів», – заявив лідер партії «Народний Фронт» Арсеній Яценюк. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис політика у соціальній мережі фейсбук.

«Український парламент повинен на позачерговому засіданні звернутися до партнерів і союзників з європейських парламентів, щоб засудити рішення про повернення Росії до #ПАРЄ.

Міністерству закордонних справ слід зробити демарші у тих країнах, які підтримали це ганебне рішення.

Росія має бути покараною за агресію, а не повертатися до ПАРЄ під оплески наших західних партнерів» – заявив Арсеній Яценюк.

 

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