Десятка кращих у світі ресторанів за рейтингом The Restaurant

Рейтинг The World’s 50 Best Restaurants склав британський журнал The Restaurant. Урочиста церемонія проходила в Сінгапурі 25 червня.

Передає Zrada.today.

Перше місце в рейтингу зайняв ресторан Mirazur аргентинського шеф-кухаря Мауро Колагреко, відкритий у 2006 році — він розташований у французькому місті Ментона.

На другій сходинці розташований датський ресторан Noma, третє місце дісталося іспанському закладу Asador Extebarri.

На церемонії назвали також кращого шеф-кухаря жінку. Володаркою нагороди стала Мексиканка Даніела Сото-Інес з ресторану Cosme з Манхеттена в Нью-Йорку, який займає 28-е місце в списку. Кращим кондитером світу стала Джессіка Преальпато, чиїми десертами можна поласувати в ресторані Alain Ducasse au Plaza Athénée (Париж).

ТОП-10 найкращих ресторанів світу за версією The Restaurant



1. Mirazur (Ментон, Франція)

2. Noma (Копенгаген, Данія)

3. Asador Etxebarri (Аспе, Іспанія)

4. Gaggan (Бангкок, Таїланд). Кращий азіатський ресторан

5. Geranium (Копенгаген, Данія)

6. Central (Ліма, Перу). Кращий ресторан Південної Америки

7. Mugaritz (Сан-Себастьян, Іспанія)

8. Arpege (Париж, Франція)

9. Disfrutar (Барселона, Іспанія)

10. Maido (Ліма, Перу)

