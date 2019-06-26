Зозуля отримав від керівництва “Альбасете” покращену пропозицію

Українського форварда Андрія Зозулю намагаються утримати у футбольному клубі “Альбасете”. Про це розповідає ZN.UA.

Віце-президент “Альбасете” Віктор Руїс повідомив про бажання утримати українського форварда Романа Зозулю в клубі.

“Я не збираюся оцінювати ситуацію будь-якого гравця. Це вияв поваги до сторін. Наш клуб зробив поліпшену і дуже амбітну пропозицію Зозулі.

Я хочу запевнити, що “Альбасете” не буде встановлювати часові рамки для відповіді. Керівництво клубу ніколи так не робило, це не в нашому стилі”, – наводить слова Руїса 5maseldescuento.es.

За інформацією джерел, у Зозулі є пропозиції від ряду іспанських клубів. Гравець може стати вільним агентом вже 1 липня.

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Нагадаємо, що у сезоні, що завершився, Зозуля забив 11 голів і зробив 2 передачі в 37 матчах за іспанський клуб. “Альбасете” не зміг вийти до Прімери.

Раніше повідомлялося про те, що Зозуля не домовився з “Альбасете” і змінить команду.

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