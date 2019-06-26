Потонув гітарист «Піснярів» Аркадій Івановський. ВІДЕО

Гітарист мулявінських «Піснярів» Аркадій Івановський потонув під час купання. Він загинув у віці 59 років,

Повідомляє Sputnik Білорусь, посилаючись на знайомих виконавця, передає Zrada.today.

Адміністратор форуму шанувальників групи Олег Верещагін заявив, що дізнався новину від музиканта Олександра Попроцького. Подробиці трагедії не повідомляються.

За даними журналістів, Івановський помер 24 червня. Прощання з ним відбудеться в Мінську 26 червня з 14.00 до 15.00 за адресою: вул. Ольшевського, д. 12 (Ритуальний зал).

Аркадій Івановський — білоруський музикант. Він закінчив чотири курси Мінського радіотехнічного інституту. C 1982 року виконавець працював в різних філармоніях і колективах. Глядачі запам’ятали його виступи в ВІА «Тоніка» під керуванням Віктора Вуячича.

У «Пісняри» Аркадій перейшов в 1996 році. Він працював в колективі до його розпаду. З 2004 року викладав на кафедрі художньої творчості та продюсерства Інституту сучасних знань ім. А. М. Широкова. Шанувальники та близькі називали музиканта відкритою людиною.

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