Суд відпустив з-під варти ексголову Служби безпеки, звинуваченого у розстрілі Майдану. Відео

Суд відпустив з-під варти ексголову Служби безпеки в Києві та області Олександра Щеголєва, якого звинувачували у злочинах проти Майдану. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на повідомлення адвокатів у справах Майдану на Фейсбуці.

Причиною рішення стало те, що вчора КСУ визнав неконституційним положення частини п’ятої статті 176 Кримінального процесуального кодексу, в якому йдеться про те, що до підозрюваних у тероризмі, злочинах проти основ національної безпеки України, перешкоджанні діяльності Збройних сил неможливо застосувати більш м’який запобіжний захід, крім тримання під вартою. Відповідне рішення ухвалила Велика палата КСУ у четвер за конституційною скаргою громадян, серед яких – народний депутат Надія Савченко, а також ексголова Апеляційного суду АР Крим Валерій Чорнобук.

Зараз прокурор у справі Олександр Супрун чекає текст рішення.