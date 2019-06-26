Віктор Уколов проаналізував нові рейтинги партій

Політолог Віктор Уколов у своєму блозі на УП запропонував порівняти опитування Демократичних ініціатив та центру ім. Разумкова з результатами кількох досліджень соціологічної служби “Рейтинг”. На думку політолога, це дозволить побачити як змінювалася у червні підтримка прохідних партійних проектів. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на блог Уколова.

«Медовий місяць Зеленського – мед закінчується

Соціологічні опитування агенцій з позитивною репутацією, яких з нетерпінням і острахом чекали у багатьох партійних штабах, зафіксували сенсаційну динаміку рейтингів головних учасників виборів», – заявляє у своєму блозі відомий політолог.

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Він запропонував українцям порівняти опитування Демократичних ініціатив та центру ім. Разумкова з результатами кількох досліджень соціологічної служби “Рейтинг”, щоб побачити як змінювалася у червні підтримка прохідних партійних проектів.

«Президентський партійний проект “Слуга народу” упав і віддалився від заповітних 50% і має підтримку тепер лише 42,7%. І хоч це однаково означає лідерство серед усіх учасників виборів, одноосібна монокоаліція Зеленському вже не світить – мабуть доведеться шукати партнера для того, щоб мати 226 голосів.

У порівнянні з опитуванням “Рейтингу”, що закінчилося 12 червня тепер “Слуга народу” упав на мінус 4,4%», – наголошує Віктор Уколов, опираючись на опитування.

Він також звертає увагу на те, що лідером з позитивної динаміки стала “Європейська солідарність”, що приростила плюс 4,8%.

На думку політолога падіння президентського Слуги пояснюється першими помилками самого Зеленського.

«А от стрімке зростання ЄС Порошенка стало результатом розумної організації списку, що поєднав молоді обличчя і найбільш досвідчених та патріотичних “старих” бійців», – додає Уколов.

У блозі Віктор Уколов також пише про те, що найбільш цікавим він вважає те, що ЄС значно випередила нібито новий “Голос” Вакарчука. «Схоже виборці не готові підтримати ще одного кота в мішку, хай навіть він уміє солодко заспівати пісні, які подобаються усім», – додає політолог.

Обшук у Юрія Бірюкова Віктор Уколов розцінює, як своєрідну реакцію влади на зростання підтримки Європейської солідарності.

Він пише: «Реакція влади на зростання підтримки Європейської солідарності виявилася несподіваною – у розпал виборчої кампанії проведено обшук у кандидата від ЄС відомого волонтера Юрія Бірюкова.

Важко повірити, що Роман Труба не розумів вплив процесуальної дії на перебіг виборчої кампанії. Втім, навіть це дещо говорить про справжні рейтинги – якщо Бірюкова переслідують, значить вірять, що N31 списку ЄС цілком може отримати депутатський мандат».

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Нагадаємо, що політолог Павло Нусс сьогодні повідомляв про те, що у кандидата в народні депутати від партії «Європейська солідарність», відомого волонтера Юрія Бірюкова ГБР сьогодні розпочала обшуки. Він також заявив, що обшуки у Бірюкова – це неприкритий і цинічний політичний тиск на кандидата в народні депутати від партії «Європейська солідарність», який, ймовірно, курується групою реваншистів з наближеного до нової влади оточення.

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