Повінь у Великобританії: за годину випала тижнева норма опадів

Вранці 25 червня в деяких частинах південного узбережжя випало майже 4 сантиметри опадів всього за одну годину. Такі показники відповідають значенням за тиждень.
⛈Powers off in my office as we’ve flooded…normal service will resume ASAP!⛈ pic.twitter.com/fRrJBWy5SI
— Christine Jardine MP (@cajardineMP) 24 червня 2019 р.
Експрес-інформація по країні
Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії
Прапор
Герб
Столиця – Лондон
Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург
Форма правління – Парламентська монархія
Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)
Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)
Офіційна мова – англійська
Релігія – християнство
ІЛР – 0,907 (14-я в світі)
ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)
Валюта – фунт стерлінгів
Межує з Ірландією
Проливні дощі спостерігалися по всій країні аж до Шотландії, де дах супермаркету Tesco у місті Стерлин обвалився під вагою скопилася води.
It’s wet here#edinburgh pic.twitter.com/SaSRC04kck
— garyfarmer (@garyfarmsocial) 24 червня 2019 р.
Також за ніч у місті Гастінгс в Східному Суссексі випало 15 мм опадів, а в графстві Кент – 20 мм опадів за три години.
Flooding in Corstorphine pic.twitter.com/rl7bJ4ddtO
— c (@bubcherubxx) 24 червня 2019 р.
Британські синоптики випустили попередження про «небезпеки для життя» в центральній та східній Англії, також воно охоплює Північний Уельс і північно-західній Англії.
«Навколо Світу. Україна» писав про повінь на Закарпатті.
За матеріалами «Фокус»
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