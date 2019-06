Повінь у Великобританії: за годину випала тижнева норма опадів

Вранці 25 червня в деяких частинах південного узбережжя випало майже 4 сантиметри опадів всього за одну годину. Такі показники відповідають значенням за тиждень.

⛈Powers off in my office as we’ve flooded…normal service will resume ASAP!⛈ pic.twitter.com/fRrJBWy5SI

— Christine Jardine MP (@cajardineMP) 24 червня 2019 р.

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

Прапор



Герб



Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

Проливні дощі спостерігалися по всій країні аж до Шотландії, де дах супермаркету Tesco у місті Стерлин обвалився під вагою скопилася води.

It’s wet here#edinburgh pic.twitter.com/SaSRC04kck

— garyfarmer (@garyfarmsocial) 24 червня 2019 р.

Також за ніч у місті Гастінгс в Східному Суссексі випало 15 мм опадів, а в графстві Кент – 20 мм опадів за три години.

Flooding in Corstorphine pic.twitter.com/rl7bJ4ddtO

— c (@bubcherubxx) 24 червня 2019 р.

Британські синоптики випустили попередження про «небезпеки для життя» в центральній та східній Англії, також воно охоплює Північний Уельс і північно-західній Англії.

«Навколо Світу. Україна» писав про повінь на Закарпатті.

За матеріалами «Фокус»

Читайте також:

Повінь в Австралії: вулиці Квінсленда «затопили» крокодили і змії

На Сицилії відбулося масштабна повінь: відео

На Анкару обрушився найсильніший за 500 років повінь