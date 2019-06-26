Ар’єв: Повної ратифікації російської делегації сьогодні не буде

Повної ратифікації російської делегації у ПАРЄ сьогодні не буде, одне питання підвисло над росіянами домокловим мечем, – заявив Володимир Ар’єв. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням допис народного депутата, члена української делегації у ПАРЄ Володимира Ар’єва у соціальній мережі фейсбук.

Ар’єв пише: «Трохи попсували свято росіянам. Регламентний комітет ПАРЄ визнав, що заперечення повноважень російської делегації з процедурних причин залишається в силі і одноголосно надіслав до Венеціанської комісії на вивчення питання: чи є депутатами ті, хто обрані в російський парламент за допомогою голосів Криму в одномандатному окрузі РФ (за партійними списками)? Тобто повної ратифікації російської делегації сьогодні не буде, одне питання підвисло над росіянами домокловим мечем.

PS Росіяни казали, що вони не беруть участь в роботі ПАРЄ до повного підтвердження повноважень. Отже, перевіримо їх на дотримання слова».

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Нагадаємо, що тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що Парламентська асамблея Ради Європи не повинна дозволити, щоб до складу російської делегації входили росіяни, що потрапили під санкції США і Євросоюзу.

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