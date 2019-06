Плаваючі паливні ферми переможуть кліматична криза?

Міжнародна група дослідників опублікувала в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences (США) результати наукової роботи, присвяченої виробництва альтернативного виду палива в морському середовищі. Виробляти паливо будуть плавають в океані сонячні ферми, перетворюють у воді вуглекислий газ в метанол. Це паливо, яке може використовуватися в літаках, вантажних автомобілях та інших транспортних засобах значною дальності.

Один з авторів статті, Брюс Паттерсон з Університету Цюріха (Швейцарія) вважає: «Це всього лише одна з багатьох речей, необхідних для контролю за зміною клімату, поряд з поліпшенням теплоізоляції в наших будинках, підвищенням ефективності автомобільних двигунів і водіння електромобілів».

Плаваючі ферми будуть складатися з скупчень близько 70 круглих «острівців» – сонячних панелей. За словами Паттерсона, одна плавуча сонячна ферма зможе виробляти більше 15 000 тонн метанолу на рік. Цього достатньо, щоб заправити 300 рейсів авіалайнера Boeing 737 в два кінця між Нью-Йорком і Феніксом. «Ми в основному хотіли б використовувати паливо в літаках, далекобійних вантажівках, кораблях і неелектрифікованих залізничних системах», – пояснив учений. А найголовніше, вважає він, метанол горить більш чисто, ніж викопне паливо.

Експрес-інформація по країні

Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

Прапор



Герб



Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

За словами Паттерсона, плаваючі сонячні ферми краще всього будуть працювати в регіонах з достатньою кількістю сонячного світла, помірними хвилями, низьким ризиком суворої погоди і досить малою глибиною (адже ферми потрібно прив’язувати до дна). Передбачувані місця розташування паливних буханців – Перську затоку, Червоне море, береги Іспанії та Австралії, частина узбережжя Південно-Східної Азії.

Опоненти вважають, що роль ферм перебільшена

А ось професор цивільного та екологічного проектування Університету Станфорд (США) Марк Якобсон, який не брав участі в дослідженні, піддав сумніву істотну роль сонячних ферм у подолання кліматичної кризи.

Зокрема, він зауважив: «Деякі люди думають, що єдина проблема в світі – це скорочення викидів вуглекислого газу. А тим часом справжня проблема – в забрудненні повітря, енергетичної безпеки та викидах вуглецю. Необхідно вирішувати всі три проблеми комплексно».

Однак Брюс Паттерсон наполягає: «Ми повинні це зробити, якщо хочемо врятувати планету і при цьому й далі керувати літаками. Сподіваюся, сонячні ферми стануть невеликим внеском у вирішення глобальної кліматичної проблеми».

За матеріалами NBC News

Читайте також:

Нафта на експорт, а собі альтернативна енергія

Енергію падаючого снігу перетворили в електрику

NASA збирається добувати паливо з марсіанського грунту