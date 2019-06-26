Російський бензин в Казахстані коштує в два рази дешевше, ніж на батьківщині

Росіяни з прикордонних з Казахстаном районів заправляються бензином в сусідній країні, де літр АІ-92 коштує 26,50 рубля. Саме незвичайне в цьому те, що це російський бензин.

«Ми в Казахстані, 15 кілометрів від Оренбурзької області. Я заправив 75 літрів, заплатив 1900 рублів. Літр бензину коштує 145 тенге. Найбільший прикол в тому, що бензин це російський. І газ теж. Всі росіяни тут заправляються своїм же бензином. На російські рублі газ — 10 рублів, бензин — 26,50 рубля. Це просто очманіти. Просто свавілля, що з нами творять в Росії», — обурюється автор відео, яке сьогодні опублікував телеграм-канал «Вуса Пєскова».

Відео знято на АЗС Qazaq Gaz в Актобе, практично на кордоні з Росією.

Аналогічні низькі ціни на бензин можна побачити на казахстанських АЗС російської компанії «Газпромнафта». «АІ-95 на „Газпромнафти“ коштує в межах 170 тенге (в районі 28 рублів) за літр. В цілому розбіг цін на 95-й у Казахстані — від 155 до 175 тенге», — розповів Znak.com єкатеринбурзький автомобіліст, часто відвідує Казахстан.

Для порівняння — на АЗС в Росії 22 червня бензин АІ-92 коштує в середньому 41,58 рубля, АІ-95 — 44,88 рубля.

Вчора на засіданні уряду за участю першого віце-прем’єра Антона Сілуанова було прийнято рішення не продовжувати угоду між урядом і нафтовими компаніями в Росії про контроль за цінами на бензин і дизельне паливо.

Угода закінчується 1 липня. Уряд і паливні корпорації домовилися на словах, що зростання цін на бензин не перевищить темпи інфляції.