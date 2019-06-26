Бріжит Макрон в ніжно-рожевій сукні провела екскурсію для принцеси Данії

У Париж з офіційним візитом прилетіла 47-річна принцеса Данії Мері. Зустрічала гостю 66-річна дружина президента Франції Бріжит Макрон.

Зустрічати гостю в Єлисейському палаці перша леді Франції вийшла в повітряному образі. На Бріжит було ніжно-рожеву сукню прямого крою Louis Vuitton – улюбленого бренду Макрон – з контрастними вставками. Образ доповнили чорні човники, які гармоніювали зі смужками на вбранні. Макіяж вона зробила в рожевих відтінках. Принцеса Марі обрала світлий образ з сукнею в клітку і ремінцем на талії, а також темно-сині лаковані туфлі.

: glianec.com

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