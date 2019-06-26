Делегація України залишила залу засідань ПАРЄ

Українська делегація залишила засідання Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у середу після повного підтвердження повноважень російської делегації в асамблеї.

Після голосування делегація України в повному складі зібралася в центрі зали пленарного засідання й оголосила, що виходить із зали. Після цього засідання ПАРЄ було перервано.

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Члени української делегації прокричали англійською мовою: “Ми залишаємо засідання”.

Джерело – interfax

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