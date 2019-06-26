У Бразилії назвали нову причину позбутися від гаджетів

Вчені з Західного університету Сан-Паулу в Бразилії дізналися про нової смертельної небезпеки смартфонів.

Відомо, що гаджети збирають на собі величезну кількість бактерій, вірусів і грибків. Однак особливу загрозу несуть смартфони працівників медичних установ, адже в госпіталях зустрічається безліч патогенних мікроорганізмів. Ці бактерії осідають на телефонах і потім потрапляють у зовнішнє середовище; крім того, вони служать переносниками збудників хвороб всередині лікарні, оскільки смартфони не миють і не обробляють.

Дослідники перевірили смартфони студентів-медиків на курсах стоматології, біомедицини, харчування, сестринської справи. На гаджетах було виявлено величезну кількість шкідливих бактерій, у тому числі золотистий стафілокок. Більш того, як з’ясувалося, близько 85% бактерій, що живуть на поверхні і всередині мобільних пристроїв, стійкі до пеніциліну.

Експрес-інформація по країні

Бразилія (Федеративна Республіка Бразилія) – держава в Південній Америці.

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Столиця – Бразиліа

Найбільші міста: Сан-Паулу, Ріо-де-Жанейро, Сальвадор, Белу-Орізонті, Форталеза, Бразиліа

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 8 514 877 км2 (5-я в світі)

Населення – 203,26 млн чол. (5-я в світі)

Офіційна мова – португальська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,755 (75-я в світі)

ВВП – $2,346 трлн (7-я в світі)

Валюта – бразильський реал

Межує з Французькою Гвіаною, Сурінамом, Гайаною, Венесуелою, Колумбією, Перу, Болівією, Парагваєм, Аргентиною, Уругваєм

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Арктиці виявили бактерії, стійкі до антибіотиків.

За матеріалами «Кореспондент»

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