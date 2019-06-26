Обшук ДБР прокоментував Юрій Бірюков

У партії “Європейська солідарність” слідчі дії Бюро вже назвали політичним тиском, розповідає 5 канал.

У колишнього радника п’ятого президента Петра Порошенка, а нині кандидата в народні депутати Юрія Бірюкова, відбулися обшуки. Сам він заявив журналістам, що обшук був коректний.

Правоохоронці показали відповідну постанову суду, утім причин слідчих дій не пояснили. Поцікавилися, чи зберігаються вдома гроші та тендерна документація, однак нічого не знайшли. Тривав обшук близько двох годин. Тепер його причини з’ясовуватимуть адвокати.

“Знайшли якусь флешку. Судячи з того, що вона на 64 мб, цій флешці років 15, напевно. І якихось дві чернетки. І все. У чернетках були якісь довідки Міністерства оборони, які я замовляв, бо був радником міністра оборони”, – знизує плечима сам Бірюков.

Його адвокат Максим Лівочка додав: “Слідчий надав нам ухвалу Бориспільського міськрайонного суду. Але там була тільки вступна та резулятивна частина. Тобто ми не змогли зрозуміти, за яким фактом взагалі дане провадження Державного бюро розслідувань. Мені відомо, що за ч.2 ст.364 ККУ, це є перевищення повноважень”.

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Офіційну позицію щодо обшуків оприлюднила партія “Європейська солідарність”, до складу якої входить Бірюков. Слідчі дії там називають політичним тиском. У політсилі наголосили: Бірюков обіймав посаду радника п’ятого президента, а потім радника міністра оборони – на громадських засадах, тобто не мав жодної матеріальної відповідальності.

“У Бірюкова вилучили аж дві піксельних куртки. Пане Труба (Роман Труба – чільник ДБР), якщо вам бракує піксельних курток, які ви напевне, бачили по телебаченню, так вам принесуть”, – зауважив представник партії “ЄС” Віталій Гайдукевич.

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