Делегації 7 країн у ПАРЄ заявили про демарш через рішення щодо РФ

Після беззастережного підтвердження ПАРЄ повноважень російської делегації в асамблеї делегації України, Польщі, Литви, Словаччини, Естонії та Грузії заявили про демарш і звернулися до парламентів і урядів своїх країн щодо ухвалення рішень про майбутню участь в організації, заявляє український нардеп Леонід Ємець.

“Учора українська делегація в ПАРЄ заявила про демарш. Сьогодні Польща, Литва, Словаччина, Естонія та Грузія разом з Україною стали разом. Делегації оголосили про неприпустимість зняття санкцій із Росії. І про загрозу від такого рішення для самого існування ПАРЄ. І звертаємося до власних парламентів та урядів щодо прийняття рішення про майбутню участь у роботі ПАРЄ”, – написав Ємець на своїй сторінці в соцмережі Facebook у середу ввечері.

Він також розмістив текст спільного рішення делегацій, які заявили про демарш.

“Сьогодні ми, як делегати наших країн, не маємо відповідей перед нашими людьми, як саме Рада Європи захищає їхні права, якщо вона проявляє більшу зацікавленість у захисті добробуту агресора, ніж жертв агресії та репресій. Майбутнє РЄ загалом перебуває під загрозою, тому що РЄ втрачає довіру людей, яких вона захищає. Ми повертаємося додому, щоб проконсультуватися з нашими парламентами й урядами про спільні дії в асамблеї на наступних сесіях”, – ідеться в заяві.

Делегації наголошують, що безумовне відновлення прав російської делегації без дотримання Російською Федерацією жодної з численних вимог асамблеї суперечить основним цінностям Ради Європи та її статуту.

“Цей крок дає дуже хибний сигнал країні, яка вдається до збройної агресії, отруєння людей із застосуванням хімічної зброї і яка не сприяє, а прагне дестабілізувати демократію в усій Європі”, – вважають підписанти заяви.

“Ми бажаємо удачі новообраному генеральному секретарю і сподіваємося, що він знайде спосіб вирішити цю безпрецедентну кризу довіри, яка виникла цього тижня”, – наголошується в документі.

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При цьому перший віце-спікер Верховної Ради, член української делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко також розмістила на своїй сторінці у Facebook текст цього документа, написавши, що його підписали члени делегацій семи країн.

“Заява членів делегацій Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та України в Парламентській асамблеї Ради Європи”, – йдеться в заголовку тексту, оприлюдненому Геращенко.

Літня сесія ПАРЄ відбувається з 24 по 28 червня в Страсбурзі.

Як повідомлялося, 25 червня українська делегація в ПАРЄ звернулася до української влади з проханням терміново розглянути питання припинення участі України в роботі ПАРЄ, а також питання про подальшу участь України в органах Ради Європи.

Член української парламентської делегації Олексій Гончаренко (фракція “БПП”) у соцмережі Facebook дав такі формулювання рішенню української делегації в ПАРЄ:

“1. Ми припиняємо свою участь у роботі сесії ПАРЄ, крім питань заперечування повноважень російської делегації.

2. Ми звертаємося до Верховної Ради терміново розглянути питання припинення участі української делегації в роботі ПАРЄ.

3. Ми звертаємося до президента та МЗС України, необхідно терміново виробити позицію щодо участі України як держави в Раді Європи”.

26 червня ПАРЄ підтвердила повноваження російської делегації в асамблеї, при цьому в резолюції немає згадки про будь-які санкції. Отже, делегація РФ повернулася до роботи в ПАРЄ з повним набором повноважень, чого й домагалася Росія. За резолюцію проголосували 116 депутатів, проти 62, утрималися 15.

Джерело – interfax

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