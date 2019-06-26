Росия хочет, чтобы Украина сама продолжала судить моряков

Россия не выполнила приказ Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 и продолжает незаконно удерживать 24 украинских моряков – членов экипажей военных кораблей “Бердянск”, “Никополь” и “Яны Капу”.

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест по этому поводу, сообщает пресс-служба нашего внешнеполитического ведомства.

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25 июня МИД Украины получил ноту Министерства иностранных дел Российской Федерации, в которой содержится циничное предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством.

В Киеве считают это предложение Москвы неприемлемым и обостряющим спор между Украиной и Россией по иммунитету военных кораблей. Об этом украинская сторона уже проинформировала Международный трибунал по морскому праву.

“В этой связи требуем от России без каких-либо дальнейших условий выполнить приказ Международного трибунала по морскому праву и безотлагательно освободить захваченных 24 украинских моряков”, – говорится в заявлении МИД Украины.

Ранее сообщалось, что Россия обвиняет украинских моряков в якобы незаконном пересечении госграницы РФ в оккупированном Крыму, в то же время нападение на украинские корабли произошло в международных водах Черного моря.

Источник – segodnya

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