Анджеліна Джолі збирається подати в суд на Дженніфер Еністон — на думку адвокатів актриси, перша дружина Бреда Пітта опосередковано винна в розлучення зоряної пари. У Джолі з’явилися нові подробиці відносин Пітта з Еністон на тлі подій трирічної давності. Зокрема це телефонні переговори між двома колишніми дружинами, в яких вони обговорювали і Джолі.

Крім запису телефонних переговорів, є деяка кількість фотографій зустрічей між Піттом і Еністон. Сама Дженніфер Еністон відмовилася коментувати цю новину, а Бред Пітт просто відмахнувся, зі словами «о боже — скільки можна». Поки ж адвокати Джолі розглядають можливість досягти світової домовленості у разі «деяких додаткових виплат потерпілої» .

Сама Джолі зараз намагається якомога менше виходити в світ. Після тривалої поїздки в Латинську Америку, актриса взяла велику паузу, щоб відпочити.