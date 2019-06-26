Велосипед — сучасний міський транспорт

Кожна людина, яка побувала в європейських містах, дивувався величезної кількості велосипедів і велосипедистів на вулицях. Це дозволяє зменшити кількість машин, що погіршують екологію, розвантажити громадський транспорт і дозволити населенню не тільки пересуватися, але й одночасно займатися спортом. Потрібно відзначити, що спеціально будуються спеціальні доріжки, наявні стоянки, де можна не хвилюватися за збереження свого транспортного засобу. Навіть для туристів є можливість взяти велосипед напрокат, іноді навіть безкоштовно.

В Україні також видимі зміни в цьому напрямку, тому велосипеди стають все більш популярними не тільки в селах, де іноді це єдиний безальтернативний вид транспорту, але і в містах. Щоб придбати велосипед або все, що може йому знадобитися достатньо перейти по посиланню тут купити велосипед Сімферополь. Тут є величезний асортимент різних велосипедів, в тому числі з електроприводом міських, шосейних, гірських, для дітей, жінок, а також самокатів і беговелов. Магазини розташовані в Одесі та інших великих містах: Києві, Харкові, Дніпрі.

Крім велосипедів в магазинах пропонуються аксесуари, компоненти та інструменти для велосипедистів, а також різноманітна спортивний одяг різних виробників. Магазини працюють з оптовими і роздрібними покупцями. Для оптовиків є гнучка система знижок, але і роздрібні покупці беруть участь у бонусній системі і отримують знижки у відсотках, в залежності від вартості покупок і нараховуються на наступну покупку від 8 гривень за виключенням акційних товарів.

Якщо дитина вже виросла зі свого дитячого велосипеда, то його можна здати в магазин і отримати 15% його вартості, а для певних брендів 30%. Прийняті велосипеди передаються в заклади соцзахисту. На сайті можна дізнатися і про інших акціях, які проводяться в даний час, за якими надаються знижки або подарунки.

На всі вироби надається гарантія. В кожному магазині є майстерня, в якій проводиться гарантійний ремонт та післягарантійне обслуговування велосипедів, не тільки придбаних в магазинах «Велопланета», але і в інших місцях.