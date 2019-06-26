Місто, де люблять Ейнштейна і ведмедів: що подивитися в Берні

Можна подивитися Берн за день, за вікенд або прожити там рік — у будь-якому випадку всіх секретів ви не відкриєте, але точно дізнаєтеся багато нового і будете зачаровані.

Так Берн — столиця Швейцарії чи ні?

Одна з головних архітектурних пам’яток Берна — Федеральний палац (Palaisfédéral), де засідає парламент Швейцарії і працює Федеральна рада (уряд). Це масивне елегантна будівля в стилі неоренесанс, побудована в середині XIX століття, знаходиться в Старому місті і стабільно приваблює туристів. Палац відкритий для відвідування екскурсійних груп практично круглий рік; зі спеціальної галереї відвідувачам дозволено поспостерігати за роботою парламенту.А ще усім у місті відомий ресторан, де щосереди обідають члени уряду (їх всього семеро, включаючи президента, який призначається на один рік), так що при бажанні можна поговорити з міністрами про життя. Втім, швейцарці свято дотримуються особисті кордону і privacy.

Експрес-інформація по країні

Швейцарія (Швейцарська Конфедерація) – держава в західній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Берн

Найбільші міста: Цюріх, Женева, Базель, Берн, Лозанна

Форма правління – Федеративна республіка

Територія – 41 285 км2 (133-я в світі)

Населення – 8,2 млн чол. (98-я в світі)

Офіційні мови – німецька, французька, італійська, ретороманська

Релігія – католицизм, протестантизм

ІЛР – 0,917 (2-я в світі)

ВВП – $701,03 млрд (20-я в світі)

Валюта – швейцарський франк

Межує зНімеччиною, Італією, Францією, Австрією, Ліхтенштейном

Саме в Берні розташовані парламент і уряд, значить, Берн — столиця Швейцарії? А ось і ні. Оскільки Швейцарія утворилася як добровільний союз кантонів, там довгий час не було жодного уряду, і навіть коли воно з’явилося, честь називатися столицею не бажали віддавати одному-єдиному місту. До 1848 органи влади по черзі засідали те в Цюріху, то в Люцерні, то в інших містах. І лише в середині XIX століття було прийнято рішення розмістити федеральні органи влади в Берні, однак офіційної столиці у Швейцарії немає. Берн можна назвати тільки столицею де-факто.

Звідки всі ці ведмеді?



Герб і символ міста — ведмідь. Ведмедики в різних видах прикрашають вулиці, площі та стіни будинків десятками, якщо не сотнями. За легендою, засновник Берна німецький герцог Бертольд V Церінген, відвоювавши у бургундської знаті територію, вирішив назвати нове поселення на честь першого тварини, якого зустріне на полюванні. Це виявився ведмідь (по-німецьки — Bar). Сучасна версія походження назви більш прозаїчна: місто стоїть на пагорбі в долині річки, і швидше за все, в кельтському bren («гора») просто переставили з часом літери.

Так, це теж ведмідь. Войовничий.

За тією ж легендою, поки в Берні живуть ведмеді, місто буде існувати. Він заснований у 1191 році, а вже в кінці XV століття у документах трапляються згадки про купівлю кормів для ведмедів, яких утримували у звіринці. У середині XIX століття з’явилася Ведмежа яма (Barengraben), бетонний вольєр для ведмедів на правому березі річки Аарен. Зараз до нього примикає Ведмежий парк, куди звірів випускають гуляти вдень. Ділянка заросшого деревами берега річки оточений прозорою пластиковою стіною, і пару ліниво прогулюються ведмедиків чудово можна розглянути зверху, з мосту Нидегбрюке або набережної.

Мюнстер і монстри

Готичний собор Berner Munster, будівництво якого почалося в 1421 році і тривало більше чотирьох століть, — ще одна визначна пам’ятка Берна must see. 100-метрова дзвіниця досі залишається найвищою Швейцарії, і це предмет гордості городян. Але найцікавіше — це барельєф на порталі церкви, що складається з більш ніж 200 статуй (великі — це копії, оригінали зберігаються в історичному музеї, а маленькі — оригінальні роботи XV—XVI століть).

У сценах Страшного суду відображені грішники, як їх собі уявляли бернці: кати, повії, матері-дітовбивці, священики-перелюбники та жителі Цюріха. Можна пояснити нелюбов до Цюріху тим, що процес Реформації там почався раніше, ніж в Берні, священикам скасували целібат і дозволили одружитися. А можна просто визнати, що сусіди іноді гірше диявола.

Коли Реформація докотилася і до Берна, з колишнього католицького собору винесли всі статуї, картини та ікони, тому всередині немає нічого, крім меблів XV століття і вітражів.

Ті, хто дивився “17 миттєвостей весни, напевно пам’ятають кадр, де професор Плейшнер, гуляючи по Берну, бачить собор з двома вежами. Так от, це не Бернський собор, і взагалі в Швейцарії немає соборів з двома вежами, характерних для Франції та Німеччини. Кадри з бідолахою Плейшнером знімалися в німецькому місті Мейсен (тоді — НДР).

Годинна башта, вона ж колишня в’язниця

Старий Берн стоїть на довгому півострові, з трьох боків оточеному річкою, і тому місцями невловимо нагадує Кам’янець-Подільський. Структура вулиць, як кільця на деревині, зберігає пам’ять про міських стінах, які зносили по мірі розширення міста. Колись вежа Цитглогге захищала ворота в міській стіні, потім знесли стіну, вежа перетворилася в жіночу в’язницю, де відсиджували своє міські повії і невірні дружини. А після пожежі 1405 року вежу повністю перебудували і перетворили на годинну.

Тепер Цитглогге — одна з головних визначних пам’яток не тільки Берна, але і всієї Швейцарії. Складний механізм астрономічних годин показує час, положення світил і знаків Зодіаку. Механічні фігури на вежі (півень, джокер, бог Хронос, ведмеді і лев, золотий лицар) дають химерне уявлення перед кожним ударом дзвону, збираючи натовпи туристів.

Аркади вулиці Крамгассе



Вниз від вежі простягається центральна вулиця Крамгассе — цілісний архітектурний ансамбль у стилі бароко та пізньої готики, з унікальними, чисто швейцарськими аркадами і незвичайними козирками дахів. Аркади Крамгассе були побудовані з вельми практичною метою — убезпечити перехожих від помиїв, що ллються з верхніх поверхів. Зараз під ними зручно ховатися від дощу і сонця. Можна проїхатися на трамваї, а можна гуляти, милуючись вітрини бутиків, скульптурними фонтанами, фресками та емблемами середньовічних ремісничих спілок, прикрашають мало не кожен будинок.

Ейнштейн і Берн

На вулиці Крамгассе, 49, зовсім поруч з Цитглогге знаходиться музей-квартира Альберта Ейнштейна. Тут майбутній потрясатель основ фізики жив з дружиною, Мілевою Марич, і сином Гансом-Альбертом. У квартирі на другому поверсі, площею 55 кв. м., збережена частина оригінальної обстановки, деякі особисті речі та папери, у тому числі начерки наукових робіт. Підніматися доводиться з тієї ж гвинтовими сходами, по якій ступав Ейнштейн.

Після закінчення цюріхського Політехнікуму Альберт працював лише клерком в патентному бюро і щодня ходив на роботу під аркою Цитглогге. Екскурсоводи розповідають, що одного разу травневим ввечері 1905 року 26-річний Ейнштейн поставив уявний експеримент: а що якщо трамвай, що йде по Крамгассе, помчить зі швидкістю світла? Пасажир трамвая, обернувшись, побачив би, що годинник на вежі ніби зупинилися і показують один і той же час (адже світло до них долітає з тією ж швидкістю, що йде трамвай). Однак наручний годинник пасажира в рухомому трамваї йдуть вперед, як зазвичай.

Дійсно причетна до відкриття вежа, — не важливо; важливо, що в червні 1905 року Ейнштейн опублікував роботу «До електродинаміки рухомих тіл», в якій виклав основи теорії відносності. В іншій статті, що вийшла в кінці року, з’явилася і формула E=mc^2. Однак майбутній нобелівський лауреат продовжував працювати в патентному бюро і лише в 1909 році отримав запрошення викладати в університеті Цюріха. Бернці страшно пишаються тим, що великий учений прожив у місті 7 років, і успішно використовують цей факт як туристичну принаду. До речі, правнук Альберта, 48-річний Чарлі Ейнштейн, і зараз живе в Берні, але уникає публічності.

Що ще подивитися в Берні?

Крім квартири-музею, ще одна пам’ятка, пов’язана з Ейнштейном, — це велика, цікава і дуже технологічна експозиція в будівлі Історичного музею Берна на правому березі. Сам історичний музей, другий за величиною в Швейцарії, теж вартий уваги.

Музей образотворчих мистецтв володіє значною колекцією сучасного мистецтва: тут є роботи Пабло Пікассо, Поля Сезанна, Жоржа Шлюбу, Сальвадора Далі.

Де поїсти у Берні?

Відмінний ресторан Rosengarten знаходиться, як випливає з назви, в рожевому саду, на пагорбі поруч з Ведмежим парком. З саду і з ресторану відкривається найкращий вид на Старе місто, що лежить в закруті річки. Меню з італійським акцентом, літня тераса серед троянд і дитячий майданчик для малечі.

На лавці в саду — сидяча статуя Ейнштейна, з якої, природно, всі фотографуються.

Як дістатися в Берн?

Наприклад, прямим рейсом МАУ Київ-Цюріх, звідти поїздом, длиельность поїздки від години до півтора. Транспорт, як і все в Швецарії, коштує дорого, вигідніше заздалегідь придбати проїзний на кілька днів, що дозволяє використовувати всі види транспорту на будь-які відстані. На 4 дні такий квиток обійшовся нам у 112 швейцарських франків (франк приблизно дорівнює долару США).

Дякуємо за організацію поїздки посольство Швейцарії в Україні.