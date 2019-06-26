В Іспанії пройшов свято стрибків через немовлят

В іспанському місті Кастрільо-де-Мурсія (провінція Бургос) пройшов щорічний фестиваль El Colacho, головною частиною якого, за традицією, стали стрибки через немовлят.

Фестиваль Кастрільо-де-Мурсія розпочався святковою ходою. Потім по маршруту процесій, прямо на міських вулицях, розмістили десятки матраців, на яких розташували місцевих дітей у віці до року. Після цього розпочалося головне дійство. Герої свята — Colachos, одягнені в традиційні жовто-червоні костюми і зображують дияволів, — стали перестрибувати через лежачих на матрацах немовлят. При цьому «дияволи» тримали в руках кастаньєти і батоги з кінського волосу, щоб відвести від дітей зло. Місцеві жителі вірять, що злі духи йдуть за «дияволами», коли ті перестрибують через дітей. Після закінчення стрибків місцевий священик благословив малюків, побажавши їм щасливого і безтурботного життя.

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Форма правління – Парламентська монархія

На території – 504 782 км2 (51-я в світі)

Населення – 47,73 млн чол. (26-я в світі)

Офіційна мова – іспанська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,876 (26-я в світі)

ВВП – $1,381 трлн (14-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Португалією, Марокко, Францією, Андоррою

Щорічно в El Salto del Colacho («стрибку диявола») беруть участь близько 100 малюків. А глядачами екстремального процесу стають тисячі місцевих жителів, а також численні туристи. Вперше свято пройшло в 1621 році. Точне походження El Colacho невідомо — він є класичним прикладом поєднання традиційного іспанського фольклору і релігії, а присвячений католицького свята Тіла і Крові Христових (або Корпус Крісті від лат. Corpus Christi — Тіло Христове). Корпус Крісті відзначається по всій Іспанії ходами і всенародними гуляннями, а El Colacho в Кастрільо-де-Мурсія — це, мабуть, сама химерна версія свята.

Папа Римський Бенедикт XVI виступав з різкою критикою по відношенню до El Colacho, підкреслюючи небезпеку для стрибків дітей, і просив не брати участь в цьому процесі іспанських священиків. При цьому, за словами місцевих жителів, за майже 400-літню історію свята в процесі стрибків не постраждала жодна дитина.

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За матеріалами belta.by

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