Рішення ПАРЄ – перший крок до визнання Криму російським

Глава комітету Держдуми РФ з міжнародних справ і претендент на пост віцепрезидента ПАРЄ Леонід Слуцький назвав відхилення Асамблеєю кримських поправок кроком до визнання Криму російським.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на російське державне агентство ТАСС.

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“Своїм голосуванням за поправки (по Криму) до прийнятої зараз доповіді, які були обвалені кваліфікованою більшістю в дві третини голосів Парламентської асамблеї Ради Європи, по суті справи, зроблений перший знаковий крок до визнання Криму російським країнами Ради Європи. Це дуже важливо”, – сказав він в ефірі каналу “Россия-1”.

У середу ввечері Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації РФ без жодних обмежень, попри порушення росіянами принципів Ради Європи.

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Ухвалений документ визнав численні порушення принципів Ради Європи з боку російської держави та виніс 5 вимог до Росії. Проте пропозиції України розширити цей список новими порушенням в Криму та на Донбасі були відхилені.

За рішення проголосували 116 депутатів, 52 – проти, 15 утрималися.

На наступній сесії ПАРЄ можливе повторне оскарження повноважень російської делегації у разі, якщо Венеціанська комісія підтвердить, що російські депутати обрані нелегально через голоси кримчан.

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