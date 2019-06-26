Які країни голосували за відновлення повноважень Росії у ПАРЄ

Делегації 20 країн у ПАРЄ переважною більшістю підтримали рішення про підтвердження повноважень делегації РФ без жодних обмежень, тоді як проти проголосувала переважна більшість делегацій 11 країн.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

У середу ввечері ПАРЄ підтвердила у повному обсязі, без жодних обмежень, повноваження делегації РФ.

Підтримали переважною більшістю делегатів:

Вірменія (4 – за), Австрія (5 – за), Азербайджан (6 – за), Швейцарія (3 – за, 1 – проти), Кіпр (2 – за), Німеччина (8 – за, 2 – проти), Іспанія (5 – за, 1 – утримався), Фінляндія (5 – за), Франція (14 – за), Угорщина (4 – за), Ірландія (3 – за, 1 – утримався), Ісландія (2 – за), Італія (15 – за), Люксембург (3 – за), Мальта (1 – за), Норвегія (5 – за), Португалія (2 – за), Сербія (6 – за), Сан-Марино (2 – за), Туреччина (7 – за).

Переважно утрималися або однакова кількість голосів за і проти:

Андорра (1 – за, 1 – утримався), Бельгія (4 – утрималися, 2 – за), Болгарія (1 – за, 4 – утрималися), Данія (1 – за, 1 – проти), Хорватія (3 – утрималися, 1 – за, 1 – проти), Ліхтенштейн (1 – за, 1 – проти), Нідерланди (3 – за, 3 – проти), Швеція (3 – за, 3 – проти)

Переважно проти або повністю не підтримали:

Албанія (2 – проти), Естонія (3 – проти), Грузія (3 – проти), Литва (3 – проти), Латвія (2 – проти), Польща (9 – проти, 1 – утримався), Румунія (2 – проти), Словенія (1 – проти), Словаччина (1 – проти), Україна (10 – проти), Велика Британія (13 – проти, 2 – за).

7 держав-членів РЄ, серед яких Україна, Грузія, Польща, Словаччина, Литва, Латвія та Естонія, оголосили демарш у ПАРЄ через повернення Росії.

Також, висловлюючи протест, українська делегація вирішила не брати участь у голосуванні за генсека Ради Європи.

На наступній сесії ПАРЄ можливе повторне оскарження повноважень російської делегації у разі, якщо Венеціанська комісія підтвердить, що російські депутати обрані нелегально через голоси кримчан.

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