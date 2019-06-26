Вчені спростували міф про шкоду охайності для дітей

Щорічно приблизно кожен четвертий житель Великобританії стикається з кишковою інфекцією, а кожен двадцятий захворює норовірусами, симптоми якого проявляються в блювоті, діареї і підвищеній температурі тіла. Дорослі борються із застудою від чотирьох до шести разів на рік, а діти — від шести до восьми. На думку фахівців з Королівського суспільства соціального охорони здоров’я, зупинити згубний поширення цієї тенденції допоможуть ретельне мити рук перед їжею і після вулиці, а також правила гігієни в цілому.

Як заявляють автори доповіді «Занадто чистий чи не занадто чистий», настав час розібратися з міфом про шкоду охайності. Вони розглянули проблему на прикладі приватного випадку, а саме — омани про те, що діти можуть не мити руки після прогулянки, адже їх нібито потрібно піддавати впливу шкідливих мікробів для формування імунної системи.

Співробітники Лондонської школи гігієни і тропічної медицини провели опитування серед 2000 чоловік, за підсумками якого з’ясувалося: цілих 23 відсотки респондентів згодні з твердженням, що вдома можна не дотримуватися правил гігієни. При цьому, як виявилося, чоловіки в два рази частіше (16 відсотків), ніж жінки (7 відсотків), були переконані, що обов’язково мити руки з милом після туалету.

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

Прапор



Герб



Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

Вчені наполягають, що сам факт прогулянок по вулиці і ігор з домашніми тваринами важливий для зміцнення імунітету, тобто не слід залишатися вдома через боязнь мікробів, однак саме миття рук розриває ланцюжок передачі небезпечних патогенів. В той же час не можна забувати про незаперечну правилі, що перед приготуванням вечері потрібно очищати поверхню кухонного столу, мити посуд.

Вчені закликали ЗМІ не вводити суспільство в оману за допомогою поширення неправдивої інформації про те, що надмірна охайність шкідлива, а, навпаки, просвіщати людей.

«Навколо Світу. Україна» писав про Всесвітній день чистих рук.

За матеріалами Naked-science

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