Наймальовничіші і небезпечні траси для подорожей

Самій мальовничій трасою фахівці визнали дорогу, яка перетинає перевал Стельвіо в Італії. На асфальтованому серпантині автомобілісту доведеться 75 крутих поворотів з видом на Східні Альпи. Безпечніше всього здійснювати подорож по цій дорозі з червня по жовтень.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

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Публікація від Passo Stelvio — Stilfserjoch (@passostelvio_stilfserjoch) 20 Чер 2019 в 2:01 PDT

В цей же час року варто прокотитися по дикій румунської трасі Трансфэгэрашан, довжина якої досягає 115 км вздовж Карпатських гір. Там мандрівники зможуть поглянути на світ з висоти 2000 км над рівнем моря.

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Публікація від Booktravel — agentie de turism (@booktravel.ro) 22 Чер 2019 в 1:37 PDT

Замикає трійку лідерів шосе Джеймса Далтона на Алясці (США). Частина дороги, по якій краще всього їздити з травня по вересень, знаходиться за Північним полярним колом. Все необхідне краще брати з собою, так як по дорозі обладнаний всього один пункт відпочинку.

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Публікація від Sam Чісхолм (@sammchis) 5 Лип 2017 о 4:32 PDT

У список також увійшли норвезька Сходи Тролів, аргентинська Рута-40, що з’єднує Пакистан і Китай шосе Каракорум і Юнгас-роуд в Болівії. Експерти також назвали смертельно-прекрасними шосе на Мільйон Доларів і трасу Кахекилі в США і за 12 мостів ще одну норвезьку дорогу — Атлантичну Океанську.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Австралії-за спеки розплавилася дорога.

За матеріалами Delfi.ee

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