Наймальовничіші і небезпечні траси для подорожей

Самій мальовничій трасою фахівці визнали дорогу, яка перетинає перевал Стельвіо в Італії. На асфальтованому серпантині автомобілісту доведеться 75 крутих поворотів з видом на Східні Альпи. Безпечніше всього здійснювати подорож по цій дорозі з червня по жовтень.
Експрес-інформація по країні
Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.
Вік – 4,54 млрд років
Середній радіус – 6 378,2 км
Середня окружність – 40 030,2 км
Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)
Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида
Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий
Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)
Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)
Кількість країн: всього 252, незалежних 195
Кількість мов у світі – близько 6 000
Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)
Кількість національностей – близько 2 000
Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)
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В цей же час року варто прокотитися по дикій румунської трасі Трансфэгэрашан, довжина якої досягає 115 км вздовж Карпатських гір. Там мандрівники зможуть поглянути на світ з висоти 2000 км над рівнем моря.
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Замикає трійку лідерів шосе Джеймса Далтона на Алясці (США). Частина дороги, по якій краще всього їздити з травня по вересень, знаходиться за Північним полярним колом. Все необхідне краще брати з собою, так як по дорозі обладнаний всього один пункт відпочинку.
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У список також увійшли норвезька Сходи Тролів, аргентинська Рута-40, що з’єднує Пакистан і Китай шосе Каракорум і Юнгас-роуд в Болівії. Експерти також назвали смертельно-прекрасними шосе на Мільйон Доларів і трасу Кахекилі в США і за 12 мостів ще одну норвезьку дорогу — Атлантичну Океанську.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Австралії-за спеки розплавилася дорога.
За матеріалами Delfi.ee
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