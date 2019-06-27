У США для туристів встановлять аналог марсіанської хатини (фото)

Незабаром у туристів з’явиться можливість пожити в футуристичному будинку Tera, спроектованому компанією AI SpaceFactory як варіант житла для Марса.

На початку цього року NASA присудили компанії, яка виступила з розробкою під назвою Marsha, 500 тисяч доларів за перемогу в конкурсі 3D-проектів житла для Червоної планети, повідомляє портал “Вокруг света”.

Марсіанська хатина в уявленні AI SpaceFactory – це циліндричний будинок, виготовлений за допомогою 3D-принтера з компостованих матеріалів. Компанія вирішила створити подібне житло і на Землі й здавати його в оренду охочим. Проект отримав назву Tera.

Будинок Tera розмістять у північній частині штату Нью-Йорк на березі річки Гудзон. Усі гроші від оренди буде спрямовано на фінансування розробок щодо сталих технологій майбутнього – це місія компанії.

Tera було побудовано за допомогою тих же технологій 3D-друку, що й Marsha. Як і марсіанська хатина, земний будинок виготовлено з біополімерного базальтового композиту – перероблюваного матеріалу, зробленого з кукурудзи й цукрової тростини. Матеріал випробовували в NASA і встановили, що він мінімум на 50 відсотків міцніший й довговічніший за бетон.

Ці технології використовуватимуться на Землі, й, за словами представників компанії, одного разу вони стануть основою сталого життя на Червоній планеті.

: day.kyiv.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.