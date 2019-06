Японців обурила нова колекція нижньої білизни від Кім Кардашьян

В Японії обурилися новою серією нижньої білизни від Кім Кардашьян, яка вийшла під брендом Kimono Intimates. Про це пише ВВС.

Зірка реаліті-шоу представила колекцію у вівторок, 25 червня. За її словами, білизна «прославляє, покращує форму і вигини жінок».

Після цього, японці в соцмережах почали вимагати від Кім Кардашьян поваги до свого традиційного одягу, з назвою якого співзвучна нова торгова марка Кардашьян.

«Ми вбираємося у кімоно, щоб відсвяткувати здоров’я, зростання дітей, заручини, шлюби, випускні, а також на похорон. Це святкове вбрання і передається в сім’ях із покоління в покоління. Ця ж форма одягу навіть не схожа на кімоно — вона просто вибрала слово, в якому є Кім. У цьому немає ніякої поваги до того, що насправді означає цей одяг в нашій культурі», — пишуть японці в соцмережах.

