9-річного Захара Черевка вбив і кинув у озеро знайомий

У озері Вирлиця в Дарницькому районі Києва 23 червня рибалка знайшов тіло 9-річного Захара Черевка. Мав понад 30 колото-різаних ран і черепно-мозкову травму.

Хлопчик зник напередодні. Близько восьмої вечора пішов гуляти і не повернувся.

За підозрою у вбивстві затримали киянина 30-річного Ярослава Богдана. Він — брат співмешканця матері хлопчика. Зізнався, що заманив Захара до озера. Зі спини почав бити його ножем у шию і тулуб. Кілька разів стукнув молотком по голові. Потім прив’язав до ніг каміння і скинув у воду.

Захар Черевко — з неблагополучної родини. Його вихованням займалася баба. Мати пиячить. Живе окремо — в сусідньому будинку разом зі співмешканцем. Він має судимості за наркотики. З його братом дружив Захар. Разом грали в комп’ютерні ігри. Ярослав Богдан ніде не працює, кажуть сусіди.

Захар мріяв бути поліцейським. Любив гратися в розслідувача. У вечір зникнення взяв блокнот із ручкою і сказав, що опитуватиме людей на вулиці, за словами його баби.

— Коли стемніло, баба кинулася шукати онука, але безрезультатно. Подзвонила в поліцію. Вийшли на слід дитини завдяки камерам відеоспостереження у торговельному центрі. На відео хлопчик йшов у компанії брата співмешканця матері, — розповідає 46-річний Андрій Крищенко зі столичної поліції. — Його забрали до відділку. Плутався у показах, нервував. У цей час подзвонив рибалка, який побачив тіло дитини в озері. Після цього Ярослав Богдан у всьому зізнався. Сказав, що вбив малого через образу на його матір і свого брата. З ними регулярно сварився. Хотів помститися. З озера водолази дістали ймовірні знаряддя вбивства — ніж і молоток. На березі знайшли блокнот і сорочку хлопчика.

Захар часто гуляв сам у дворі багатоповерхівок. Гарно вчився у школі.

— Хлопчик був чемний, товариський. Часто бачив його на качелях або в пісочниці, — говорить мешканець багатоповерхівки Петро, 48 років. — Матері на нього було начхати. А бабу жалко, любила малого.

Ярослава Богдана арештували на два місяці без права на заставу. Таке рішення виніс Дарницький районний суд столиці 24 червня. Також призначив чоловіку психіатричну експертизу. За вбивство дитини його можуть ув’язнити на 15 років або довічно.

: gazeta.ua