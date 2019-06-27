Окупанти б’ють артилерією: у ВСУ — сім поранених і з травмами

Ілюстративне фото: військові та техніка 93-ї ОМБр

На фронті вже деякий час — десятки обстрілу щодня, а не поодинокі інциденти, як трохи раніше

На тлі процесу відводу військ і озброєнь від лінії розмежування в Станиці Луганській російські окупанти і колаборанти знову обстрілюють українські позиції артилерії калібру 152 мм. Про обстріл з боку ОРДЛО пише штаб операції об’єднаних сил.

Лише за минулу добу у ВОС — санітарні втрати у кількості семи бійців: четверо поранені, троє — з бойовими травмами.

За 26 червня бойовики 39 раз обстріляли позиції українських військ, кожен третій інцидент з застосуванням забороненого мінськими угодами озброєння: артилерії 122 мм (в Павлополе) і мінометів.

27 червня з півночі — вже 10 обстрілу з боку противника: у Досвідченого — з гармати БМП, на околиці Старогнатовки — ствольною артилерією калібру 152 мм.

В основному сьогоднішні порушення режиму тиші зафіксовано на півночі зони ООС (вісім інцидентів):

— недалеко від селища Хутір Вольний (минометка 82 мм);

— поблизу Золотого-4 (гранатомети);

— тричі на околиці Новгородського (міномети 120 мм, СПГ та інше);

— у районі Луганської (піхотного);

— на околиці Орехово (БМП, СПГ та інше);

— поблизу Новолуганского (міномети 120 мм і БМП).