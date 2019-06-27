Іванка Трамп в пекучу спеку одягла плаття-пальто Подивитися повністю: http://www.spletnik.ru/look/starstyle/90576-ivanka-tramp-v-plate-palto.html

Іванка Трамп

37-річна Іванка Трамп вирушила на саміт G20 в Японію разом з батьком, 73-річним президентом Дональдом Трампом. У минулу середу вона продемонструвала абсолютну зібраність і готовність до важливих зустрічей. З дому у Вашингтоні дочка американського політика вийшла в довгій сукні-пальто від Tibi за 750 доларів з широким поясом, затягнутим на талії. На небі світило палюче сонце, але на спеку Іванка, здавалося, не звертала уваги.

Іванка Трамп

Доповненням її ділового образу стали аксесуари: сонцезахисні окуляри, триколірні туфлі і біла сумка за 275 доларів, яка колись була випущена її власним брендом. Дочка американського лідера посміхнулася фотографів, які відобразили її по дорозі до борту Marine One і на авіабазі Ендрюс.

Їй належало 16-годинний переліт в Японію на президентському літаку Air Force One. На саміті «двадцятки» Іванка виступить з доповіддю про розширення прав і можливостей жінок. Дочка президента третій рік поспіль відвідує саміт. У 2017 році вона замінила його на одній із зустрічей зі світовими лідерами G20.

ДЖЕРЕЛО Daily Mail

ФОТО AP/Associated Press/East News

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