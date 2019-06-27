25 будівель, які випередили час

Сучасна архітектура вражає уяву: нестандартний дизайн, гострі кути, зламані лінії і скло, багато скла. Деякі будівлі настільки фантастичного виду, що здаються декораціями до фільмів про майбутнє, а насправді це звичайнісінькі міські споруди: житлові будинки, торговельні, культурні центри та освітні установи.



Пропонуємо подивитися на 25 найбільш вражаючих будівель 2015 року, які були представлені на Всесвітньому фестивалі архітектури в Сінгапурі.



Церква Кардедеу, озеро Коатепеке, Сальвадор







Вита каплиця, Хіросіма, Японія







Спа-готель, Ескішехір, Туреччина







Молодіжний готель, Шеньчжень, Китай







Торговий центр Тайку Ченду, Ченду, Китай







Музей Хіроші Сенджу, Каруизава, Японія







Торговий центр «Riverside 66», Тяньцзінь, Китай







Торговий центр «GPT», Уоллонгонг, Австралія







Фултонский торговий центр, Нью-Йорк, США







Історичний музей, Шанхай, Китай







Кінотеатр «Назруль Тиртха», Західна Бенгалія, Індія







Клуб «Стейн-сіті», Йоганнесбург, Південна Африка







Арена «Маргарет Курт», Мельбурн, Австралія







Палац водних видів спорту, Лондон, Великобританія







Стадіон Хэззы Бін Заєда Аль-Айн, ОАЕ







Початкова школа «Шунде», Гуандун, Китай







Школа «Пенлей і Эссендон», Мельбурн, Австралія







Кампус компанії «Асельсан», Анкара, Туреччина







Офісний центр «100PP», Сінгапур







Офісний комплекс «5 Broadgate», Лондон, Великобританія







Національна бібліотека короля Фахада, Ер-Ріяд, Саудівська Аравія







Будівля «Вікінг з короною», Сідней, Австралія







Житловий комплекс «Вертикальна село», Сінгапур







Госпіталь «Меггі», Оксфорд, Великобританія







Медичний університет, Брісбен, Австралія



