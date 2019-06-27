Пожежа у Києві: склади секонд-хенду загасили

Пожежу у Києві, що почалася 26 червня о 19.30 на складах у Петропавлівській Борщагівці, рятувальникам вдалося ліквідувати о 23.53.
Жертв та постраждалих, на щастя, немає.
За даними ДСНС, площа пожежі склала 2,5 тис. кв. м.
До гасіння залучалося 75 чоловік особового складу та 19 одиниць спецтехніки.
Нагадаємо, пожежа у Києві сталася на Петропавлівській Борщагівці ввечері 26 червня – загорілися склади секонд-хенду.
Під час пожежі у деяких районах Києва зафіксовано перевищення концентрації сірчистого ангідриду у 5- 8 разів. Ця речовина може викликати подразнення верхніх дихальних шляхів.