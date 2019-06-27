У Києві схопили ще одного педофіла: усі подробиці НП

Київською місцевою прокуратурою №9 повідомлено про підозру 30-річному чоловіку за фактом розбещення 6-річного хлопчика.

Про це повідомляє НАРОДНА ПРАВДА з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік протягом майже півроку, спільно проживаючи у той час разом з матір’ю малолітнього хлопчика, під приводом купання дитини, керуючись сексуальним спонуканням, систематично вчиняв розпусні дії щодо малолітнього, що завдавали в тому числі і фізичного болю дитині.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 156 КК України (вчинення розпусних дій щодо малолітньої дитини).

Санкція статті передбачає покарання в вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років.

За клопотанням місцевої прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.