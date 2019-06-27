Виявлено несподівану користь кави

Вчені дійшли висновку про те, що кава впливає на активізацію виробництва бурого жиру в організмі й тим самим стимулює спалювання калорій.

Дослідники з Ноттінгемського університету пояснюють: бурий жир відіграє ключову роль у витраті енергії з метою терморегуляції, при якій для вироблення тепла, спалюються калорії. Активність бурої жирової тканини покращує контроль рівня цукру та ліпідів в крові й сприяє втраті ваги.

Вчені з’ясували, що вживання кави якраз і викликає таку активність бурого жиру, передає MedikForum.

Спочатку в рамках лабораторних тестів на жирових клітинах адипоцитах фахівці отримали підтвердження здатності кофеїну стимулювати активацію бурого жиру. Потім вони провели експеримент за участю людей, які вживали каву. За допомогою чутливої техніки фахівці стежили за процесами у бурій жировій тканині добровольців і переконалися, що пиття кави дійсно робить бурий жир гарячим, змушуючи його інтенсивніше виділяти тепло і спалювати більше калорій. Коли учасники пили воду, такого ефекту не було.

“Це перше дослідження на людях, яке показало, що чашка кави здатна чинити прямий вплив на функціонування нашого бурого жиру. Його активація – це частина розв’язання проблеми з ожирінням”, – висловилися дослідники.

: unian.ua

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