Донька Полякової уявила себе рятувальницею Малібу: купальник не приховав спортивні форми

Донька популярної і епатажної української співачки Олі Полякової Маша слідом за зоряної матір’ю активно викладає в соцмережах свої фото. У дівчинки-підлітка вже 100 тисяч фоловерів в Instagram, яких вона часто радує новими постами і подробицями свого особистого життя.

В цей раз Маша Полякова показала незвичайне фото, на якому позує у дорослому образі. Дівчинка відображена стоячи біля басейну, позасмагати вона прийшла в суцільному червоному купальнику. Довге волосся Маші розпущене і трохи мокре, вона не дивиться в камеру. Раніше стало відомо, що дівчинка вирушила в Грецію у модельний табір. Шанувальники неоднозначно відреагували на таке фото і почали активно його обговорювати.

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Допис, поширений Maria Polyakova (@mashapolyakova) 25 Чер 2019 р. о 10:17 PDT

: znaj.ua

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