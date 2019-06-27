Учені виявили властивість кави, яка сподобається жінкам

Кава є традиційним ранковим напоєм для багатьох, адже має приємний смак і допомагає прокинутись. Однак, крім цього традиційний напій бадьорості багатий на інші властивості, про які нещодавно дізнались учені.

Науковці з Ноттінгемського університету дійшли до висновку, що кава не просто пришвидшує всі процеси в організмі, а й допомагає спалювати калорії. Річ у тому, що ранковий напій стимулює вироблення бурого жиру в організмі. Саме він і відповідає за терморегуляцію, для якої потрібне спалення калорій. Активність бурої жирової тканини також допомагає контролювати рівень ліпідів та цукру, що також пришвидшує втрату кілограмів, пише maximum.fm

Це підтвердили лабораторні тести та експеримент з добровольцями, які пили каву та воду. Виявилось, що кофеїн змішує буру жирову тканину нагріватись та активно спалювати калорії, а от вода такого ефектну не мала.

«Це перше дослідження на людях, яке показало, що чашка кави здатна чинити прямий вплив на функціонування нашого бурого жиру. Його активація – це частина розв’язання проблеми з ожирінням», – пояснюють вчені.

: changeua.com

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