Несподівана користь нікотину для здоров’я

13-15 червня у Варшаві пройшов щорічний Глобальний форум по нікотину (GFN), присвячений питанням епідемії куріння і ролі альтернативних продуктів зниженого ризику.

Головною темою 2019 року стало “переосмислення” моделей споживання нікотину в контексті відмови від куріння. Вчені, дослідники та громадські активісти брали участь в дискусії, де розглядалося зміна сприйняття нікотину і можливі позитивні аспекти його використання.

Джеррі Стимсон, професор Імперського коледжу в Лондоні, зазначив: “ми йдемо від світу “горіння”. Від двигунів внутрішнього згоряння і тліючих сигарет переходимо до нових способів доставки енергії і задоволення”.

Основна частина форуму була присвячена розвінчанню міфів про вплив нікотину на організм курця. Експерти відзначили, що, згідно з останніми дослідженнями, нікотин розглядається як один із способів відмови від куріння. Висновок ґрунтується на доказовій базі – при палінні шкоду організму наносить не нікотин, а дим і продукти горіння тютюну, які містять 7000 шкідливих речовин.

На форумі було представлено ряд досліджень, що підтверджує ефективність використання нікотину. Наприклад, в рамках дослідження нікотинозамісної терапії було доведено, що курці, які використовують більш високі дози нікотину, кидають курити частіше, ніж ті, хто використовує низькі дози.

Вчені з Лондонського університету королеви Марії відзначили, що при відмові від звички потрібно мати можливість контролювати дозу одержуваного нікотину. “Курці визначають дозу споживання нікотину під час куріння, але, коли намагаються кинути палити, рівень нікотину визначається рекомендованим дозуванням препарату. Для деяких людей він може бути занадто низьким, що підвищує ймовірність зривів”, – зазначили експерти.

В рамках форуму було визначено ряд властивостей нікотину, завдяки яким його можна вважати таким, що допомагає при відмові від куріння:

– нікотин полегшує тривожність, покращує когнітивні функції;

– нікотин допомагає курцям справлятися з повсякденними завданнями.

: zdorovia.com.ua

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