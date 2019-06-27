У Конотопі жорстоко побили кандидата в депутати

У ніч на четвер невідомі завдали тяжких тілесних ушкодженнь екс-меру Конотопа (Сумська обл.), Кандидату-самовисуванцю на позачергових парламентських виборах по 160 одномандатному виборчому округу Артему Семеніхіну.

Про це повідомляє Інтерфакс, з посиланням на Відділ комунікації поліції Сумської області, передає Zrada.today.

“Випадок стався близько першої години ночі, коли чоловік повертався додому. Невідомі напали на нього і завдали тяжкі тілесні ушкодження. Постраждалого доставили в лікарню. Зараз він знаходиться в реанімаційному відділенні”, – йдеться в оприлюдненому в четвер вранці повідомленні.

Для з’ясування обставин на місце події виїхали керівництво обласного главку поліції, міського відділу поліції, посилена слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія Слідчого управління облуправління поліції, кінологічна служба.

“Поліціянти кваліфікували подію як” замах на вбивство “і вже відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України”, – проінформував Відділ комунікації поліції.

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